Глава МЧС с воздуха оценил ситуацию с лесными и ландшафтными пожарами в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценил ситуацию с лесными и ландшафтными пожарами в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым с вертолета проинспектированы районы области, где ситуация по-прежнему является тяжелой.

Также Александр Куренков намерен проверить ход восстановительных работ в Свердловской области, в том числе поселка Таежный и Сосьвинского городского округа, а также то, как там оказывается помощь местному населению.

Кроме того, в поселке Сосьва глава чрезвычайного ведомства проследит за процессом восстановления и строительства жилого фонда для пострадавших жителей и встретится с сотрудниками добровольной пожарной охраны.

Напомним, что по данным Росавиалесохраны Свердловской области еще далеко до снятия режима ЧС, действующего уже вторую неделю. На Урале действует наибольшее, по сравнению с соседями, количество очагов.

Из-за не доступности многих лесных участков, затронутых огнем, для техники (из-за завалов, большой плотности деревьев и кустарников, заболоченности) большой объем тушения парашютисты-десантники Авиалесоохраны, к примеру, выполняют вручную с помощью ранцевых огнетушителей, мотопомп, бензопил, уточняет Росавиалесохрана. Помимо сил МЧС в леса также активно борются с огнем волонтеры.

Ситуацию с горением могли бы исправить осадки, но в Свердловской, Тюменской областях и Хабаровском крае отмечается их острый дефицит. По прогнозным данным, в течение 5 дней в регионах сохранится теплая, засушливая и ветреная погода, значительно ухудшающая условия тушения возгораний.

Екатеринбург, Елена Васильева

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