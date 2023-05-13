Штырков дебютировал в кикбоксинге с победы в экстра-раунде (ФОТО)

Сегодня вечером в главном бое турнира RCC 15 в Екатеринбурге известный спортсмен Иван Штырков дебютировал в профессиональном кикбоксинге. Его соперником стал Петр Романкевич.

За три трехминутных раунда судьи не смогли определить победителя в этом поединке и объявили экстра-раунд. Романкевича уже покинули силы, а вот у Ивана открылось второе дыхание в дополнительной трехминутке. Штырков стал больше и точнее бить. К концу второй минуты Петр был близок к нокдауну, но продолжал бой. По итогам экстра-раунда судьи отдали победу Ивану Штыркову.

После боя Романкевич предложил ему реванш, а также бросил вызов чемпион Brave, топовый кикбоксер из Бразилии Джоилтон Люттербах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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