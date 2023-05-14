В Екатеринбурге задержали педофила, напавшего на девочку на улице

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против бездомного мужчины, который напал на девочку и хотел ее изнасиловать. Педофилу помешали прохожие. Инцидент произошел утром 11 мая возле дома по улице Рощинской. Накануне правоохранители задержали подозреваемого, он помещен под стражу.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность подозреваемого установлена. Это 55-летний мужчина, который был дважды судим: в 2009 году за кражу и в 2011 году – за развратные действия. Он находился в федеральном розыске. Сейчас его проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям в Свердловской области и других регионах, поскольку мужчина не имел постоянного места жительства и работы.

«Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург по статье УК РФ «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». По делу допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Задержанный признал вину», – рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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