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Воскресенье, 14 мая 2023, 11:10 мск

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На территории Среднего Урала действует 29 лесных пожаров

Фото ГУ МЧС России по Свердловской области

За минувшие сутки пожарные потушили 20 лесных пожаров. В том числе крупные возгорания на территории округов Тугулым, Талица, Сухой Лог и Реж. На утро 14 мая продолжают действовать 20 природных пожаров на общей площади 18,5 тысячи гектаров.

По данным МЧС, тушить пожары помогают семь воздушных судов, в их числе самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России. Основные силы пожарных направлены на тушение огня на лесных территориях Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования – там самые крупные пожары, но их удалось локализовать.

Еще 17 пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров пока не взяты под контроль. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Всего в тушении природных пожаров сейчас задействованы более 600 человек и 150 единиц техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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