В Свердловской области ожидаются заморозки

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о возможных заморозках в ночь на 15 мая. В отдельных районах в Свердловской области температура воздуха и на поверхности почвы понизится до -3°. При этом в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса).

Напомним, что 14 мая на территории области действует 29 лесных пожаров общей площадью 18,5 тысячи гектаров. Чрезвычайная ситуация с природными пожарами на Среднем Урале была объявлена 5 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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