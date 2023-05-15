В Екатеринбург вернется теплая, но сухая погода

В Свердловскую область после заморозков вернется комфортная теплая погода. В дневное время температура воздуха будет подниматься выше +20 °C.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге днем 15-17 мая ожидается до +18…+22°, но по ночам воздух будет остывать до +6…+10 градусов. Осадки маловероятны. Во второй половине недели характер погоды не изменится, к выходным еще немного потеплеет.

Метеорологи отмечают, что май в Екатеринбурге в этом году теплый и сухой. Средняя температура воздуха составляет +12,6 °C, что на 2,2 градуса выше нормы. В городе было только 0,5 мм осадков при месячной норме 47 миллиметров. Самая низкая температура воздуха (-0,4 °C) была зафиксирована 9 мая, самая высокая (+27,8 °C) – 3 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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