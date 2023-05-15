Тагильчанка убила соседа за то, что он обматерил ее детей

Жительница Нижнего Тагила получила длительный срок в колонии за убийство своего соседа, который оскорблял ее детей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, драма разыгралась в ночь с 6 на 7 августа 2020 года у подъезда дома по улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Женщина возвращалась ночью из магазина, а сосед спровоцировал конфликт – нецензурно ругался в адрес соседки и ее детей.

«Со словами «Сейчас узнаешь!» осужденная ушла к себе в квартиру, откуда вернулась с ножом, которым нанесла потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, груди, плеча и живота, в результате чего были повреждены внутренние органы мужчины. От полученных травм потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице», – рассказали в прокуратуре.

И жертва, и убийца в этот момент находились в нетрезвом состоянии. Свою вину женщина признала частично, заявив, что не хотела убивать соседа.

Виновную приговорили к 9 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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