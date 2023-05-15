На «Майской прогулке» один из маршрутов будет полностью городским: участники погуляют вдоль Исети

В этом году участники «Майской прогулки» могут выбрать одну из пяти дистанций протяженностью от 10 до 50 километров. Самая короткая – «Исетский променад» – пройдет в черте Екатеринбурга. Чтобы сделать ее чуть более «зеленой», организаторы включили в маршрут несколько парков.

«Когда 39 лет назад мы провели первую прогулку, не надеялись, что доживем до 40-й. Хотелось в честь юбилея сделать что-то новое, хотя и так за все время существования было 166 маршрутов. А если суммировать все пройденные километры, мы вокруг земного шара обошли больше ста раз, – рассказал сегодня на пресс-конференции профессор УрФУ, основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский. – Но у нас остается все меньше возможности для пешеходов выдвигаться в лес. ЕКАД и тот замкнулся, отгородил от нас парк. Поэтому в этом году большая часть маршрутов проходит по городу. И один маршрут – специально сделали полностью городским».

Стартовать участники будут от ДИВСа, финишировать – у здания УрФУ на Мира. Главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин рассказал, что значок в этом году будет чуть больше обычного – тоже в честь юбилея. К тому же он дает отсылку и к 300-летию Екатеринбурга. Весь тираж организаторы уже получили, поэтому недовольных быть не должно (в прошлом году часть значков пришла с опозданием, и не всем участникам достался символ прогулки).

Итак, маршрут на 10 километров называется «Исетский променад». От ДИВСА – вдоль набережной Городского пруда – через парк УрГУПС – по левому берегу Исети – через мост до парка имени XXII Партсъезда – на набережную Городского пруда – через «Космос» и ТЮЗ – к усадьбе Харитоновых-Расторгуевых – по Первомайской – до УрФУ.

Маршрут на 20 километров называется «Солнечный». От ДИВСа – вдоль набережной Городского пруда – через парк УрГУПС – парк XXII Партсъезда – Челюскинцев – драмтеатр – Плотинка – вдоль Исети до Куйбышева – парк Павлика Морозова – Луначарского – ЦПКиО – лесопарк им. Лесоводов России – УГЛТУ – УрФУ.

Маршрут на 30 километров – «Именинник». Старт – от ДИВСа, далее – на метро до станции Ботанической. Там по Щербакова – до Уктусского лесопарка – на берег пруда Спартак – в Нижне-Исетский лесопарк – к посёлку Рудный – вдоль Нижне-Исетского пруда – мимо жилого района Светлый – в лесопарк Лесоводов России. Обратный маршрут совпадает с дистанцией на 20 км.

Маршрут на 40 километров – «Юбилейный». Регистрация у ДИВСа, старт – от станции метро «Ботаническая». Уктусский лесопарк – пруд Спартак – Нижне-Исетский лесопарк – поселок Рудный – мимо жилого района Светлый – в лесопарк Лесоводов России – жилой район Чапаевский – лесопарк Санаторный – южный берег Шарташа – Каменные Палатки – УрФУ.

Маршрут на 50 километров – «Классика». От ДИВСа – по набережной до Куйбышева – парк Павлика Морозова – ЦПКиО – Лесопарк им Лесоводов России – Щербакова – Уктусский лесопарк. Далее маршрут дублирует дистанцию на 40 км.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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