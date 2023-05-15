Застройщик Академического подготовил подарки к 300-летию Екатеринбурга

Основной застройщик Академического района подготовил подарки жителям в честь 300-летия Екатеринбурга. Один из проектов касается благоустройства существующих аллей с установкой скульптур и организацией мест отдыха.

Концепция проекта АО СЗ «РСГ-Академическое» вписывается в федеральную программу «Пять шагов для городов». К августу в Академическом будут облагорожены три аллеи, установлена постоянно действующая фотовыставка под открытым небом, а при въезде в район будет установлена стела.

Так, на «Аллее Знаний», находящейся между двумя зданиями детских садов №52 и 43 появится парклет-библиотека, где будет реализована идея буккроссинга. Тут же поставят стационарный шахматный стол со скамьями, поиграть сможет любой желающий. А на «Хоровой Аллее» (недалеко от памятника стройотрядам) появится сцена с танцполом и удобными скамейками «пеньками». На «Аллее Славы» установят скамьи в виде пятиконечных звезд, детские качалки в виде птиц, книжный шкаф для буккроссинга и информационные стенды. Фотовыставкой под открытым небом смогут полюбоваться прогулявшиеся по аллее, расположенной между так называемыми электродомами на Павла Шаманова 11 и 13. Все это позволит разнообразить уже существующее благоустройство района Академический, а также привести дизайн разных кварталов к единому знаменателю. Также это может привлечь в район дополнительный турпоток.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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