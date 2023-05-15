В Екатеринбурге появились волонтеры, призывающие голосовать за благоустройство парков

Администрация Екатеринбурга привлекла более 500 волонтеров, чтобы горожане лучше голосовали за благоустройство парков в рамках проекта «Комфортная городская среда». Напомним, уральская столица отстает от остальных свердловских муниципалитетов по количеству проголосовавших.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, всего в проекте задействован 581 волонтер. Они работают по сменам в выходные дни с 14 до 18 часов. Часть волонтеров работает в крупных торговых центрах в разных точках города, часть – в парках, которые соревнуются в голосовании за федеральный грант на благоустройство.

На сегодняшний день на платформе «Городская среда» проголосовало 85 тысяч екатеринбуржцев. Голоса участников распределились следующим образом:

– летний парк «Уралмаш» – 47 858;

– парк 50-летия ВЛКСМ – 13 165;

– парк имени Чкалова – 11 491;

– парк имени Энгельса – 9 303;

– сквер на ул. Титова – 3 192.

Голосование продлится до 31 мая. Победивший парк получит федеральное финансирование на приоритетное благоустройство в 2024 году. Участники голосования также могут выбрать дизайн-проект общественной территории.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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