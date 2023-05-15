В Первоуральске пьяную женщину сбил Jeep. Из больницы она сбежала (ВИДЕО)

В Первоуральске автомобилистка за рулем Jeep Compass сбила женщину, которая переходила на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Ленина.

Водитель иномарки наехала на пешехода во время поворота налево. Пострадавшей оказалась 35-летняя женщина. По данным ГИБДД по Свердловской области, ее доставили в больницу с телесными повреждениями, откуда гражданка сбежала. Установлено, что женщина-пешеход была в нетрезвом состоянии.

Пьяная женщина шла на «красный» и ее сбил Jeep

Первоуральск, Владислав Тринько

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