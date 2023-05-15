Двое мужчин в Екатеринбурге зарезали собутыльника из-за фунфырика со спиртом

Свердловский областной суд признал двоих жителей Екатеринбурга – 37-летнего Антона Нестерова и 31-летнего Сергея Старцева – виновными в убийстве, совершенном группой лиц. Они забили своего собутыльника ножом за то, что у него из кармана выпал фунфырик со спиртом. Свидетелями убийства стали дети.

Инцидент произошел днем 11 октября 2022 года у дома по улице Войкова. Трое мужчин пили алкоголь, и в этот момент у одного из них из кармана выпал бутылек со спиртом. Один из собутыльников предположил, что мужчина хотел похитить фунфырик, и нанес ему ножом несколько ударов. После чего и третий из компании тоже нанёс пострадавшему несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина погиб на месте. Случайными свидетелями всего происходившего стали двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет. Они и сообщили в полицию, благодаря чему вскоре обвиняемых удалось задержать.

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны Свердловским областным судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин, 1985 и 1991 г.р. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц). Приговором Свердловского областного суда подсудимым, в зависимости от роли каждого, назначено наказание в виде 15 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года», – сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Дмитрий Аникин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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