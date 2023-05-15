За пять дней клещи покусали полторы тысячи свердловчан

За последние пять дней от клещей пострадали свыше 1500 жителей Свердловской области, а с начала сезона – уже более 6500 человек.

«Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1451 ребенок», – уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 10 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 51 человек.

«В лабораториях Свердловской области исследовано более 5 тысяч клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 0,92% проб. Лайм-боррелиоз – в 37,4% проб, моноцитарный эрлихиоз – в 1% проб, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,4% проб», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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