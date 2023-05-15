Качканарский ГОК запустил в работу первый отечественный экскаватор с объемом ковша 15 кубометров (ФОТО)

На Собственно-Качканарском месторождении ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный экскаватор ЭКГ-15 М. Это третий экскаватор подобного типа на комбинате, ранее приобреталась техника с объемом ковша 12 кубометров.

Новый экскватор меньше чем за час совершает погрузку локомотива с 11 думпкарами

Машина будет осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за 5-7 минут и составляет десять ковшей. Вес экскаватора – 725 тонн, высота – 18 метров.

Уровень глаз водителя – на высоте 8 метров от земли

Техника приспособлена к работе в условиях резких перепадов температур от -40 до +45 °C. Для улучшения условий труда в кабине установлены антивибрационное кресло, кондиционер, система, препятствующая попаданию пыли, встроенная система пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее. Экскаватор оборудован комнатой отдыха с микроволновой печью.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов анонсирует дальнейшее обновление техники

«Мы продолжаем развивать Собственно-Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд, – сказал на церемонии запуска новой техники вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, – В мае на комбинат поступят два 240-тонных БелАЗа, а к концу года ожидаем экскаватор с объемом ковша 20 кубометров. Месторождение с запасами более 6 млрд тонн руды обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОКа на ближайшие 100 лет».

Качканар, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»