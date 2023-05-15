Парк Энгельса закроют 25 мая для благоустройства к 300-летию города

Парк имени Энгельса будет отремонтирован к 300-летию города за счет средств меценатов. Проект благоустройства представил директор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев на сегодняшнем заседании «Совета неравнодушных горожан» при администрации Екатеринбурга.

По словам докладчика, последний раз ремонт в парке делали в 2008 году. «Сейчас там нет освещения, разрушены входные группы, происходит постоянное подтопление парка. Наша задача – сделать это место безопасным, удобным и функциональным. В первую очередь в парке будет сделано освещение входных групп, пешеходных дорожек и детских площадок, чтобы не осталось затемненных мест. Всего будет установлено 52 светильника. Также будет оборудовано видеонаблюдение для безопасности. Старые постройки нужно демонтировать, взамен появятся две новые детские площадки, обновленная зона ворк-аута, новые скамейки и качели. Чтобы не было подтопления, необходимо сделать дренаж и поднять дорожки. Тротуары будет заасфальтированы, а площадь парка вымощена плиткой. Старые и безопасные деревья планируется сохранить. В новом современном освещении это придаст парку уникальный вечерний вид. Кроме того, будет высажено еще больше кустарников и цветов», – рассказал Илья Бондарев.

Одной из интересных особенностей проекта стал выбор цветовой гаммы для парка. Все светильники, плитка и главная достопримечательность парка – паровоз – будут выполнены в красках советского времени: алый красный, кирпичный, коричневый, серый и белый цвета.

Вице-мэр Алексей Бубнов сообщил, что парк Энгельса будет закрыт уже 25 мая для проведения работ. Старые детские площадки из него перенесут в другие локации. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что реконструкция парка станет прекрасным подарком к 300-летнему юбилею.

Стоит отметить, что парк Энгельса также принимает участие в проекте «Комфортная городская среда», сейчас он идет на четвертом месте. В прошлых годах мэрия включала парк в список объектов для благоустройства, но общественная территория не смогла набрать достаточного количества голосов горожан для победы и получения федерального гранта на благоустройство. Тем не менее парк, находящийся в самом центре города, давно нуждается в обновлении. По словам Алексея Орлова, благодаря настойчивости местных жителей и их активной позиции для проекта нашелся спонсор – Уральская горно-металлургическая компания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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