«Уральские авиалинии» предоставят детям скидку 50% на авиабилеты по России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит скидку 50% для детей от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям.

«Период покупки билетов – до 31 мая. Период вылетов: с 1 сентября 2023 по 31 мая 2024. Предложение распространяется на тарифы группы «промо и эконом», но не распространяется на субсидированные тарифы. Скидка 50% предоставляется от тарифа», – пояснили в авиакомпании.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в кассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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