На пожаре в Екатеринбурге пострадали два человека, в том числе ребенок

В Екатеринбурге загорелся 9-этажный жилой дом на улице Ольховской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 16:53. На площади 30 кв. м загорелись квартира на первом этаже и балкон на втором. Пострадали два человека, взрослый и ребенок.

Из здания по лестничным маршам были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. В 17:21 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы 8 единиц спецтехники и 27 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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