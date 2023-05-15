На пожаре в Екатеринбурге пострадали два человека, в том числе ребенок

В Екатеринбурге загорелся 9-этажный жилой дом на улице Ольховской.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 16:53. На площади 30 кв. м загорелись квартира на первом этаже и балкон на втором. Пострадали два человека, взрослый и ребенок.
Из здания по лестничным маршам были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. В 17:21 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы 8 единиц спецтехники и 27 человек личного состава.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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