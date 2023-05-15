Мэр Екатеринбурга предложил воссоздать утраченные архитектурные памятники в поселке Шувакиш

В поселке Шувакиш в черте Екатеринбурга может появиться квартал исторической застройки и музей под открытым небом. По замыслу чиновников, «Шувакишская слобода» не только дополнит маршрут ретропоезда «Уральский экспресс», но и станет новой точкой притяжения горожан и туристов.

Проект развития поселка представил сегодня на «Совете неравнодушных горожан» глава Железнодорожного района города Виталий Першин. Согласно концепции, тематический квартал будет знакомить посетителей с историей и культурой Урала. На площадке предлагается обустроить русскую деревню с подворьем, музей первого в городе железоделательного завода, ярмарку, трапезную и игровые зоны.

Першин отметил, что Шувакиш потенциально может стать центром туристического маршрута, так как близко расположен к монастырю Ганина Яма и музею военной техники УГМК. За четыре месяца 2023 года поселок посетили почти 28 тысяч человек благодаря запуску ретропоезда «Уральский экспресс», для которого была отреставрирована железнодорожная станция «Шувакиш».

Участники совета в целом идею одобрили, однако попросили не увлекаться «лубочным стилем» и уделить больше внимания истории горнозаводского Урала. Мэр Алексей Орлов также поддержал проект «Шувакишская слобода» и предложил восстанавливать в туристическом парке утраченные памятники деревянного зодчества.

«У нас пока буксуют эти вопросы. Допустим, исторические здания, которые, к сожалению, были утрачены, но находятся в реестре памятников. Почему бы не дать возможность предпринимателям воссоздавать эти здания на новой площадке? Это не требует дорогих ресурсов. Нам нужно формировать предложения на уровне Российской Федерации, Министерства культуры. Вот, например, дом Гайдара – стоит невостребованный, разрушается. Красивое здание, признано памятником. Почему бы его не перенести на эту площадку и не приспособить под какой-нибудь туристский объект – ресторан, гостиница, что угодно. И мы сохраним и здание, и память, и памятник. А сейчас этот дом стоит и не несет никакой функциональной нагрузки, и тронуть его нельзя. Мне кажется, есть смысл нам поработать в этом направлении. Когда в Екатеринбург приезжал Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ), мы с ним эти вопросы обсуждали. Городская среда развивается, и памятники желательно в нее вписывать и сохранять. Но если они утрачены, почему бы их не воссоздать силами предпринимателей на специальной отведенной площадке?» – отметил градоначальник.

По словам чиновников, проект «Шувакишская слобода» был одобрен губернатором Евгением Куйвашевым. Сейчас проходит согласование границ парка в областном министерстве природных ресурсов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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