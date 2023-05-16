В Солнечном ребенок на велосипеде попал под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге ребенок угодил под машину, выскочив на дорогу на велосипеде.

ДТП случилось накануне в 19:20 на Золотистом бульваре. По предварительной информации, «Форд Фокус» двигался по бульвару со стороны улицы Чемпионов в сторону Счастливой. 39-летний водитель пояснил, что подъехал к пешеходному переходу, остановился, убедился, что пешеходов нет, и поехал. Но внезапно слева из-за автобуса появился ребенок на велосипеде. Мужчина пытался затормозить, но не успел. Девятилетний мальчик с травмами попал в больницу.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, повторять с ними значения дорожных знаков, разъяснять опасность передвижение на велосипеде через проезжую часть, а также об использовании экипировки», – прокомментировали в УГИБДД по Екатеринбургу. Гаишники также напомнили, что водители должны снижать скорость перед пешеходными переходами и быть особо осторожными там, где высока вероятность появления детей на дорогах: у школ, детских садов и во дворах рядом с детскими игровыми площадками.

Екатеринбург, Марина Иванова

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