Более 3 тысяч свердловчан получили штрафы за нарушение пожарной безопасности

В Свердловской области продолжается усиленное патрулирование природных парков и лесов в связи с лесными пожарами. Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», за полтора месяца сотрудники МЧС составили 1725 протоколов о нарушениях правил безопасности в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП). Для граждан штраф по этой статье составляет до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч рублей.

Рейды также проводят сотрудники муниципальных администраций. С их стороны было составлено еще 1426 протоколов за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье для граждан – 5 тысяч рублей.

Напомним, чрезвычайная ситуация с лесными пожарами была объявлена в Свердловской области 5 мая. За несколько дней в регионе выгорело более 100 тысяч гектаров леса. На утро 16 мая в регионе продолжают действовать 19 пожаров на общей площади 4615 гектаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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