Женщина хотела из ревности сжечь автомобиль сожителя. Но сообщник предпочел его продать

В Екатеринбурге будут судить 45-летнюю женщину и 23-летнего мужчину за угон, попытку поджога и продажу чужого автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жительница Кировского района Екатеринбурга решила угнать и сжечь машину своего сожителя, желая отомстить ему за измену. На помощь она позвала знакомого мужчины, зная, что они в ссоре.

Однако сообщник решил не сжигать автомобиль, а получить выгоду от его продажи. Он угнал автомобиль «Киа Рио», на котором ездил пострадавший, и втайне от женщины продал его более чем за 500 тысяч рублей.

Отметим, что автомобиль потерпевшему не принадлежал – это была собственность фирмы по оказанию услуг такси, где тот работал. Именно эта компания признана потерпевшей по этому делу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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