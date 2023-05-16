В Екатеринбурге ищут неравнодушных граждан, чтобы принять участие в благотворительном субботнике в детском хосписе

В будущую субботу 20 мая в 10 утра в детском хосписе на ул. Агрономическая, 12 А состоится благотворительный субботник.

Планируется, что во время уборки на территории учреждения участники уберут старую траву, высадят цветы на клумбы и в вазоны. Кроме того, планируется организовать посадку девичьего винограда, привести в порядок деревья и кусты, имеющиеся на территории хосписа6 а также высадить новые. Вся всего этого ищутся добровольцы. Помощь неравнодушных жителей города потребуется также в окрашивании бетонного ограждения и мытье детского оборудования.

«Территория детского хосписа может впечатлить своими размерами – более 2 га. Здесь и зоны для отдыха родителей в летнее время, и оборудованные по всем требованиям детские площадки, которые также хотелось бы украсить цветущими растениями. На средства, пожертвованные жителями города закуплен посадочный материал в питомниках Свердловской области. Вместе с тем, организаторы благотворительного субботника будут признательны всем, кто привезет с собой в этот день любые саженцы плодово-ягодных кустов и деревьев, а также цветы (петуньи и бархатцы приветствуются), пластиковые вазоны», – рассказали РИА «Новый День» в администрации хосписа.

Во время проведения мероприятия на территории хосписа будет организована детская игровая зона, где участники субботника на время смогут оставить своих маленьких детей под присмотром опытных волонтеров. Юных помощников будут ждать подвижные игры на свежем воздухе и развлекательная программа от детских аниматоров – друзей хосписа. Тёплая погода последней декады мая позволит детям, пребывающим в хосписе выйти на прогулку, пообщаться с гостями, окунуться в атмосферу праздника вместе со всеми.

Для желающих восполнить свои силы и подкрепиться во время благотворительного субботника будет функционировать точка питания, где участников субботника будут ждать горячий чай и свежая выпечка.

Не обойдется в этот день и без благотворительных активностей – всего на пару часов на территории хосписа откроется гаражная распродажа книг. Ее посетители смогут приобрести как книги известных современных авторов, так и произведения классики. Все книги переданы в дар хоспису волонтерами и неравнодушными жителями города. Приобретая понравившуюся книгу, участники оставляют благотворительные пожертвования, которые впоследствии пойдут на нужды подопечных детского хосписа.

«Сотрудники хосписа и волонтеры делают всё возможное, чтобы пребывание в детском хосписе было максимально комфортным для детей и их родителей. Именно поэтому большое внимание уделяется не только медицинскому обслуживанию, но и созданию домашней обстановки внутри хосписа, благоустройству прилегающей территории. Приглашаем всех желающих испытать на себе всю пользу благотворительности. Ведь помогая нуждающимся финансово, временем и другими ресурсами, человек не только становится лучше в моральном плане, но и следует верному жизненному ориентиру. Благотворительность совместно с помощью друзей, родных и коллег позволяет провести время с пользой, реализоваться, научиться новым навыкам, а также улучшить качество жизни и состояние здоровья», – обратились к неравнодушным горожанами представители детского хосписа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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