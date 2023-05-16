В Екатеринбурге выявлено 12 умышленных поджогов сухих полей

В Екатеринбурге в 2023 году десятикратно увеличилась площадь пожаров на полях с высохшей травой. По данным представителей МЧС, с начала пожароопасного периода на территории города зарегистрировано 18 лесных пожаров и 93 возгорания сухой растительности. Причиной послужила не только ранняя весна и сухая погода, но и беспечность местных жителей.

Соблюдение пожарной безопасности в Екатеринбурге обсудили сегодня депутаты на заседании комиссии по безопасности городской думы. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Екатеринбургу регионального управления МЧС Павел Пенягин сообщил, что в 12 из 18 случаев расследования причин лесных пожаров были выявлены умышленные действия по поджогу. Материалы проверок переданы в полицию.

«Эти действия не обязательно совершались с целью причинить ущерб государству и городу. Было выявлено несколько очагов [в одном месте]. Скорее всего, люди просто хотели очистить земельный участок от сухой травы, или что-то еще. В этом году площадь пожаров в лесах увеличилась втрое, по сравнению с прошлым годом, и составила 122 гектара. Площадь возгораний сухой травы выросла десятикратно, в этом году горело 1 млн 863 кв.м. сухой растительности», – отметил Пенягин.

Начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС Павел Шерстнев добавил, что сухая трава горит как порох, и кратное увеличение пожаров связано именно с неубранными полями. По его словам, огонь, разжигающий ландшафтные пожары, часто идет либо от садоводов, либо от лесопилок.

Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заметила, что на территории города есть несколько крупных полей, оставшихся после совхозов. У земельных участков есть собственники. Но мэрия не имеет полномочий, чтобы заставить владельцев проводить опашку. «Поля сухой травы либо не разграничены, либо принадлежат частным лицам. Действующее законодательство не позволяет нам привлекать собственников к административной ответственности в связи с определенными мораториями. Мы начали прорабатывать этот вопрос с городской прокуратурой. Владельцам 5-6 крупных участков направлены предостережения. Но это пока единственное, что мы можем сделать», – рассказал Павел Шерстнев.

Председатель комитета административных органов Евгений Клюжин заявил, что мэрия Екатеринбурга уже несколько лет добивается внесения изменений в областной закон №52 «Об административных нарушениях». Городские чиновники хотят внести статью об установлении ответственности граждан и бизнеса за неисполнение предписаний муниципальной администрации. Глава депутатской комиссии Сергей Воронин заметил, что городская дума уже дважды обращалась в областное заксобрание с просьбой решить эту юридическую коллизию, но безрезультатно.

На этот раз депутаты решили обратиться за помощью к городской прокуратуре. Старший помощник прокурора Екатеринбурга Максим Цыплаков пообещал, что вопрос будет рассмотрен: «У нас есть полномочия выйти с этой инициативой».

В целом администрация города признает ситуацию с пожарной безопасностью в Екатеринбурге контролируемой. Противопожарный режим в городе был объявлен с 8 апреля. С этого момента сотрудники патрульных групп оформили 137 протоколов в отношении нарушителей, из них по 46 были выписаны штрафы. Рядом с пригородными поселками в этом году запланировано обустроить 300 километров минерализованных полос (по новым требованиям их ширина будет составлять 10 метров). На сегодняшний день техника проложила 174 километра полос, работы выполняются весной и осенью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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