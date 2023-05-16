В Нижнем Тагиле школа выплатит 80 тысяч рублей первоклашке за травму в спортзале

В Нижнем Тагиле школа №23 выплатит денежную компенсацию родителям 7-летней девочки, получившей травму в спортзале.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ученица первого класса ходила в группу продленного дня. 12 января воспитатель организовал для детей спортивные игры. Во время занятия девочка подбежала к шведской стенке и стала взбираться по ней. Но плохо закрепленный спортивный инвентарь не выдержал. Ребенок упал на спину, а выпавшая из стенки перекладина ударила девочку по лицу, причинив механическую травму зубов.

В интересах несовершеннолетней прокуратура направила иск против школы. По решению суда учебное заведение обязано выплатить родителям девочки 80 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1 120 рублей компенсации материального ущерба. Вердикт пока не вступил в силу.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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