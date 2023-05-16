Уралец принял охотника за кабана и убил его

В Первоуральске осужден 59-летний житель Екатеринбурга Фарид Темиргалиев. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла в ночь с 9 на 10 сентября в лесу под Первоуральском. Обвиняемый пошел на охоту с карабином, снаряженным патронами калибра 30.06, оборудованным тепловизионным прицелом. Вдалеке он увидел силуэт, который принял за кабана. Но это оказался другой охотник.

Обвиняемый выстрелил из карабина и попал второму охотнику в область правого плечевого сустава. Мужчина умер на месте.

«Осужденный вину в совершении вышеуказанного преступления не признал. Первоуральский городской суд назначил Фариду Темиргалиеву наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в прокуратуре.

Первоуральск, Елена Владимирова

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