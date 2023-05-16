Экс-министр экономики: большой дефицит бюджета в России открывает новые возможности для финансистов

Экономика России сейчас проходит стадию стагфляции – когда общий спад сочетается с ростом цен, что особо опасно при отсутствии роста реальных доходов населения. При этом Фонда национального благосостояния России хватит на покрытие дефицита бюджета лишь на два года, – считает экс-министр экономики Андрей Нечаев. Государству придется прибегать к займам, то есть размещать облигации на фондовом рынке. И это может открыть новые возможности для финансистов.

«Благодаря остаткам рыночной экономики России удалось лучше преодолеть те вызовы, которые она сейчас испытывает. После начала конфликта в 2022 году эксперты предсказывали, что падение экономики составит 8-10% ВВП, но официально ВВП упал на 2,1%, за исключением нескольких отраслей. Можно говорить о крахе в автомобилестроении, вагоно- и станкостроении, выпуске стройматериалов и так далее, – отметил первый министр экономики в новой истории России, доктор экономических наук Андрей Нечаев на финансовом форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге. – Россия проходит спад в то время, когда в большинстве стран идет постпандемический восстановительный рост. Более того, спад сочетается с высокой инфляцией, т.е. налицо самая опасная ситуация – стагфляция. Низкая, по данным Росстата, инфляция в марте-апреле 2023 связана исключительно с высокой базой 2022-го, когда произошло скачкообразное повышение инфляции».

По словам экс-министра, стагнация в экономике идет с 2008 года, а реальные доходы населения почти не растут на протяжении десяти лет. Хотя именно потребительский спрос, основанный на доходах населения, в последние годы был главным фактором роста экономики. Кроме того, в 2022 году усилилась волатильность инвестиций, отток капитала за границу. Доля наукоемких отраслей остается низкой.

Проблемой остается и большой дефицит бюджета. По словам Андрея Нечаева, на год в России планировался дефицит 2,9 триллиона рублей, но за первые месяцы года он составил уже 3,4 триллиона. «Мы выбрали годовой лимит. С учетом расходов [на спецоперацию] и обеспечение новых территорий ситуация будет усугубляться. А как финансировать этот дефицит? Фонда национального благосостояния хватит на год-два», – отметил экономист.

Из позитивных моментов, на которые могут обратить внимание предприниматели, Нечаев отметил две точки роста: стартапы и фондовый рынок. «Число принципиально новых разработанных передовых технологий мало на всю экономику России. Это та сфера, которая открывает возможность для стартапов. С точки зрения экономического фона в России, конечно, ситуация для стартапов манящая», – отметил экс-министр.

Что касается фондового рынка, здесь в ближайшее время государство продолжит размещать выгодные облигации федерального займа, поскольку нужно чем-то пополнять дефицитный бюджет. «Западный рынок капитала закрыт, западные инвесторы с рынка ушли. Остается только внутренний рынок и внутренние инвестиции. Займы становятся дороже, и это хорошая возможность для финансистов», – констатировал Андрей Нечаев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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