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Вторник, 16 мая 2023, 15:54 мск

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Мэрия Екатеринбурга направит 3,4 миллиарда рублей на ремонт архитектурных памятников

Администрация Екатеринбурга разработала стратегический проект по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно документу, на восстановительный ремонт и содержание архитектурных памятников в срок до 2030 года будет потрачено более 3,4 миллиарда рублей. Из них 2,3 миллиарда планируется направить из городской казны, и чуть более 1 миллиарда из областного бюджета, 54 миллиона рублей – частные средства. Федеральное финансирование проекта пока не предусмотрено.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в Екатеринбурге находится 853 объекта культурного наследия, 178 находятся в муниципальной собственности. До 2030 года запланирован ремонт 65 архитектурных памятников, в том числе 33 – за счет средств городского бюджета в рамках программы «Управление муниципальной собственностью», 25 – за счет средств инвесторов и еще 7 объектов, входящих в состав имущества приватизируемых муниципальных предприятий.

Накануне стратегический проект «Мой город – мое наследие» утвердил глава города Алексей Орлов. Контроль за исполнением возложен на первого вице-мэра Игоря Сутягина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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