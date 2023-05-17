Первоуралец избил и ограбил парней, которых подозревал в наркоторговле

Жителя Первоуральска будут судить за вымогательство, грабеж и побои.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что преступление было совершено 13 ноября 2022 года. Пьяный фигурант встретил на улице своего знакомого с его несовершеннолетним другом. Мужчина подозревал, что они торгуют наркотиками, и потребовал у них за молчание 80 тысяч рублей. Чтобы запугать знакомого, он десять раз ударил его по голове.

После этого они втроем ушли в квартиру к потерпевшему, где обвиняемый снова избил его. Затем он отвел обоих в лес в районе Динасовского карьера и угрожал сбросить их с высоты. Затем они снова вернулись в город.

«Вернувшись в квартиру к одному из потерпевших, обвиняемый потребовал от несовершеннолетнего потерпевшего передать ему вечером 15 тыс. рублей и в течение следующей недели еще 15 тыс. рублей. А открыв мобильный банк на телефоне потерпевшего, заставил последнего перевести на указанный им счет 1 тыс. рублей. После чего ушел из квартиры, сказав, что телефон вернет после передачи всех денег», – рассказали в прокуратуре.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»