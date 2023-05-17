Доцент УрГУПС отправится под суд за взятки: от студентов он получил более миллиона рублей

Доцент Уральского государственного университета путей сообщения отправится под суд. Он обвиняется в мошенничестве и получении взяток со студентов. По разным схемам 35-летний мужчина выманил у учащихся 1,1 миллиона рублей.

«Уголовное дело в отношении доцента Уральского государственного университета путей сообщения направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 5 ст. 290 и 13 эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ», – сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, в 2021 году доцент назначил ряду студентов стипендии в размере до 40 тысяч рублей в месяц, хотя молодые люди не имели на это законных оснований. При этом молодым людям сообщали, что половину денег они должны передать обратно «для выплаты вознаграждений учащимся, оказывавшим содействие работе приемной комиссии». В общей сложности при помощи такого мошенничества доцент похитил 800 тысяч рублей. Кроме этого, обвиняемый в 2021 году за взятки в сумме более 300 тысяч рублей лично выполнил и утвердил дипломные работы для 13 студентов.

Добавим, что в отношении посредников в получении взяток также возбуждены уголовные дела, расследования находятся на завершающем этапе. В адрес руководства университета направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой преподавательского состава.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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