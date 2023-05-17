Трассу в районе Ревды перекрыли на полтора года

На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург вводится ограничение движения. Уралуправтодор перекрывает 316-й км (район Ревды) в оба направления из-за капремонта путепровода. Ограничения продлятся до осени 2024 года. Участок можно будет объехать через съезды с развязки по круговому движению.

«Движение через путепровод планировали закрыть 11 мая, но это могло привести к пробкам на федеральной трассе, поскольку радиусы поворотов не соответствовали нормативам. За неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы для удобства поворотов», – прокомментировали в пресс-службе Уралуправтодора.

Проектом капитального ремонта мостов и путепроводов на автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос (на участках км 187 – км 232, км 276 – км 301, км 301 – км 326) и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

Екатеринбург, Марина Иванова

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