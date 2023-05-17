«Сознательные – сначала тушат костер, потом бегут», – в МЧС рассказали о виновниках лесных пожаров

Случаев умышленных поджогов лесов в УрФО не очень много, но, вероятно, они все-таки есть. Такими инцидентами занимаются дознаватели.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. Довольно часто виновными оказываются подростки. Например, только с 28 апреля по 2 мая в Курганской области были задержаны два мальчика и девочка 14 лет – они баловались спичками в лесу. Похожий случай был выявлен в Тюменской области. Возмещать ущерб придется родителям детей.

Заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев рассказал, что нарушителей противопожарного режима регулярно ловят. Часто огонь разводят рыбаки на берегах озер и рек. «На водоемах рыбаки начинают разводить огонь, увидев катер (противопожарной службы, – прим. ред.), тут же бегут, более осознанные сначала тушат, а потом бегут. Еще раз прошу отказаться от разведения открытого огня. Ситуация в Свердловской области достаточно тяжелая, хотя и стабилизируется», – отметил он.

Кроме того, Махнев рассказал, что в Свердловской области возбуждено 1029 административных дел в отношении владельцев частных домов, которые не убирают свои дворы от веток, сухостоя и другого горючего мусора.

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Евгения Вирачева

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