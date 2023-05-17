Кандидат на праймериз ЕР угодил в проукраинский скандал

Участник праймериз «Единой России» по выборам Екатеринбургской гордумы, председатель молодежного парламента Свердловской области Иван Еременко оказался в центре политического скандала.

Кандидат на праймериз ЕР попал в скандал

В социальных сетях появилось видео, на котором снята молодежная вечеринка. Девушки и юноши, в том числе Еременко, танцуют, слушают музыку и выпивают. А в конце ролика слышно, как голос, похожий на голос молодого политика, кричит: «Слава Украине! Героям слава».

Сам Иван Еременко поспешил заявить на своей странице «ВКонтакте», что ничего подобного он не кричал. «Сегодня в телеграм-каналах региона вновь стало раскручиваться видео четырехлетней давности, записанное в период прохождения мною практики в Республике Польша. На видео я, НО наложенные поверх высказывания – дело рук умельцев, смонтировавших это видео. Данное видео попало в публичное поле в апреле 2022 г. Его смонтировали и разместили представители украинского университета, студенты которого также проходили практику в то время, только из-за моей публичной поддержки российских военных, из-за информационной и материальной поддержки сбора гуманитарной помощи жителям ЛДНР», – написал он.

Сейчас 25-летний Еременко работает главным специалистом отдела партийного строительства в областном исполкоме «Единой России». Он зарегистрирован кандидатом на праймериз ЕР по избирательному округу Екатеринбурга № 12. Действующий депутат по округу – его однопартиец Виталий Чачин.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Владислав Тринько

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