Легендарный паровозик из парка Энгельса отремонтировали и поставили на ход (ФОТО)

Легендарный паровоз, который много лет простоял в парке Энгельса, восстановили до рабочего состояния. Этот локомотив 157С-063 теперь может ехать по узкоколейке. Его передадут в музей Свердловской детской железной дороги.

Паровоз знаком многим жителям Екатеринбурга, которые хоть раз до 2014 года бывали в парке Энгельса на улице Малышева. Там он стоял не одно десятилетие, и за это время неоднократно подвергался нападениям вандалов, да и воздействие природных факторов сыграло свою роль. В конце 2014-го паровоз демонтировали и передали специалистам Свердловской железной дороги, а взамен в парке поставили модель.

«В процессе реставрации перед специалистами СвЖД стояла задача не только воссоздать первоначальный облик паровой машины, но и восстановить ее до ходового состояния, – рассказали в пресс-службе СвЖД. – Была проведена научно-исследовательская работа, подняты архивы, заново разработана необходимая техническая документация, по которой затем изготавливались узлы и агрегаты. В частности, была полностью восстановлена силовая установка: котел, топка, парораспределительный механизм и другие. В ходе реконструкции пришлось осваивать многие технологии, применявшиеся в 30-е годы прошлого века: например, клепку и чеканку при ремонте барабана котла. Элементы внешней обшивки и интерьера были созданы заново».

Сейчас локомотив уже находится в депо малой магистрали в парке Маяковского, там завершаются работы по приданию ему аутентичной окраски. Екатеринбуржцы увидят обновленный паровоз в Ночь музеев, а затем – во время организованных экскурсий музея детской дороги.

Напомним, узкоколейный паровоз 157С-063 был построен на заводе «Красное Сормово» в 1936 году. Много лет он трудился на Кировградском медеплавильном комбинате, а с лета 1983 года был выставлен в парке Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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