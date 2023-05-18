От глобальных трендов – до прикладных советов: участникам «Финмаркета» рассказали, где брать деньги и куда их инвестировать (ФОТО)

Более 2500 тысяч участников собрал в Екатеринбурге всероссийский мультиформатный финансовый форум «Финмаркет», который впервые провел СОФПП совместно с правительством региона и администрацией Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикерами стали ведущие практикующие финансисты, эксперты финтеха, брокеры, аналитики и топ-менеджеры известных компаний. Участники узнали как о глобальных трендах экономики и цифровизации, так и о прикладных механизмах, которые позволят удобнее и рациональнее строить бизнес. И, конечно, звучали ответы на вопрос: где же взять денег?

«Финмаркет» на Урале собрал 2500 предпринимателей

«Финансовый форум «Финмаркет» проходит в очень правильное время, в период глобальной финансовой трансформации. Перед предпринимательским сообществом сегодня возникает очень много вопросов: каким образом дальше развиваться, каким образом и где брать деньги, каким образом можно зарабатывать на периоде перемен? Ведущие финансисты поделились своим видением, ответили на вопросы», – рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Он также добавил, что правительство региона готово в случае необходимости поддержать «Финмаркет», чтобы он стал ежегодным.

Вадим Третьяков

Проведение «Финмаркета» на Среднем Урале вполне объяснимо, поскольку обеспечение устойчивой работы малого и среднего бизнеса – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Тем более регион является одним из лидеров по количеству субъектов МСП России. К текущему моменту их число выросло до 207 тысяч, и это больше, чем до пандемии (202 тысячи). Еще 200 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. Это – огромная доля экономически активного населения региона.

Через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (на базе которого создан центр «Мой бизнес») реализуются различные мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в том числе – и «Финмаркет». Программу формировали, исходя из запросов самого бизнеса.

Валерий Пиличев

«Изначально обсуждался и заочный формат, и очно-заочный. Но когда мы увидели, сколько человек хотели бы посетить наш форум лично, приняли принципиальное решение – делать «Финмаркет» в офлайне. А когда количество регистраций превысило 1000, нам пришлось перенести форум на большую площадку, в конгресс-центр «Экспо». И видим, что народу здесь очень много – более 2500 человек, – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев. – До форума мы полтора месяца собирали вопросы, ответы на которые предприниматели хотели бы услышать. Повестка была сформулирована исходя из интересов бизнеса. Отдельно – про инвестплатформы, отдельно – про управление активами, отдельно – про цифровизацию и так далее. Постарались максимально широко охватить темы».

Директор СОФПП рассказал, что во время выступления спикеров предприниматели задавали вопросы в телеграм-канале фонда. Те вопросы, которые спикеры не успели осветить во время «Финмаркета», разделят на блоки по темам и обязательно дадут на них ответы позже на платформах СОФПП.

От глобальных тенденций – к частным вопросам ведения бизнеса

За два дня форума организаторам удалось охватить огромный спектр тем. Программа была построена по принципу от общего к частному. В первый день хедлайнерами стали экс-министр экономики России (1992-1993 гг.) Андрей Нечаев, ведущий и заместитель главного редактора телеканала РБК, экономист, финансист, трейдер Даниил Бабич и аналитик, политолог, стратег, финансист Игорь Нагаев.

Андрей Нечаев

Андрей Нечаев рассказал о реалиях нынешней экономической ситуации в России и дал предпринимателям ориентиры: на что сегодня выгодно обратить внимание. Даниил Бабич – о роли доллара и возможном дефолте США, офшорном юане и криптовалютах.

Даниил Бабич

Игорь Нагаев поделился своим мнением о введении в России цифрового рубля. Каждого спикера зал встречал и провожал овациями, а некоторым кричали «Браво». Более того – во время выступлений в чат организаторов поступали десятки вопросов, поскольку все темы были сверхактуальными.

Игорь Нагаев

Во втором блоке «Финмаркета» спикеры говорили о конкретных практиках и механизмах, которые уже сегодня можно применять в предпринимательской деятельности. Как снизить финансовые риски? Как работает краудфандинг для бизнеса и в чем сложности? Почему МСП в последние годы стал драйвером кредитного портфеля и как вообще получить кредит? Что такое лизинг и есть ли у МСП кредитный рейтинг? В какие инвестиции вкладывать активы и актуальны ли еще инвестиции в недвижимость? Эти и десятки других вопросов удалось обсудить всего за два дня. Кстати, на второй день форума участники, которые не смогли приехать в «Домну» (на этой площадке продолжились мероприятия) лично, могли смотреть все выступления при помощи онлайн-трансляций.

В коридорах «Финмаркета» и в соцсетях форума участники неоднократно отмечали, что подобные мероприятия очень мотивируют и дают огромное количество информации, которую самостоятельно можно искать месяцами.

Напомним, правительство Свердловской области еще в 2002 году создало институт развития для финансового обеспечения малого и среднего бизнеса, а также для оказания предпринимателям мер нефинансовой поддержки. За это время на финансовую поддержку компаний направлено несколько миллиардов рублей. Благодаря господдержке сектор МСП в Свердловской области является наиболее обширным среди регионов России. Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно давал правительству поручение по встраиванию субъектов МСП в кооперационные производственные и логистические цепочки. На сегодняшний день Свердловская область занимает пятое место среди регионов России по объему закупок у малых и средних предприятий. Прирост объема закупок крупных региональных госкомпаний по сравнению с 2021 годом составил более 38 миллиардов рублей. На 67% увеличилось количество зарегистрированных на территории Свердловской области субъектов МСП – поставщиков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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