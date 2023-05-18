Расходы бюджета Екатеринбурга выросли на 5,4 миллиарда в первом квартале 2023 года

Бюджет Екатеринбурга в первом квартале 2023 года исполнен на 19,2%. Об этом сообщили финансисты мэрии на заседании бюджетной комиссии городской думы.

Председатель счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук отметил, что плановые расходы бюджета-2023 в первом квартале выросли на 5,4 миллиарда рублей, или на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, несмотря на изменения в налоговом законодательстве, город исправно получает налоговые доходы.

«Если раньше налоговые поступления каждый день распределялись по соответствующим бюджетам, то с 1 января 2023 года система поменялась. Теперь средства распределяются 1 раз в месяц, в последнее календарное число. Если этот день выпадает на выходной, то зачисления в бюджет происходят в последующий рабочий день, и зачастую это уже первые числа следующего месяца. Такие изменения затрудняют пополнение бюджета. Но как мы видим, в Екатеринбурге все нормально. Область и город живут хорошо, несмотря на сложности в работе налоговых служб», – отметил Гетманчук.

Депутат Роман Ступников обратил внимание, что в бюджете за I квартал некоторые строки налоговых поступлений ушли в минус. «Это что, теперь город платит гражданам налоги, а не наоборот?» – пошутил коммунист.

Начальник финансового департамента Анна Турунцева пояснила, что это очередное следствие нового налогового законодательства. Сейчас налоговые платежи со всей России идут в Тульскую налоговую инспекцию, которая затем распределяет средства по бюджетам. За первые три месяца 2023 года в условиях новых правил Екатеринбург получил несколько невыясненных поступлений, поэтому были оформлены возвраты. Таким образом, некоторые строки налоговых поступлений в городской бюджет за первый квартал имеют отрицательное значение. Но сейчас, по словам Турунцевой, ситуация выравнивается, и поступление налоговых доходов в городскую казну уже составило порядка 30%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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