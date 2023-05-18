Туристы стали чаще ездить на «Уральский Марс» и в обсерваторию

Этой весной у жителей Свердловской области вырос интерес к местам, связанным с космической тематикой. Он увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Одной из самых популярных локаций стала Коуровская обсерватория. Кроме того, уральцы стали в 2 раза чаще изучать Солнечную систему в режиме онлайн.

По данным с базовых станций «Мегафона», приезжать к единственной на Урале астрономической обсерватории возле станции Коуровка в Свердловской области стало в 1,5 раза больше туристов. В список популярных мест вошел и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича, который стали на 30% чаще выбирать ценители внеземных фотосессий. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге – именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина.

Повышенной популярностью стало пользоваться и место падения челябинского метеорита – к берегу озера Чебаркуль в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года. Среди уральцев наибольший интерес к этой территории проявили челябинцы, свердловчане и югорчане. Среди туристов из других регионов страны чаще всего сюда наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.

«Туристическая привлекательность нашего региона растет, а путешественники все чаще выбирают для поездок нетривиальные места. Неизменными спутниками в дороге выступают смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, фотоотчеты и стримы. Для удобства жителей и гостей региона мы запустили и модернизировали более ста базовых станций, что сделало работу сети ещё устойчивее», – рассказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Специалисты считают, что на всплеск подобной активности, в том числе, могла повлиять премьера фильма «Вызов» – первой картины в истории кинематографа, снятой в космосе.

Свердловчане в целом стали больше интересоваться космосом. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику и изучить спутники земли, выросла в 2 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, звезды, движение планет и комет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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