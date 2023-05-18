В уральском селе опрокинулась фура с тушенкой, водитель потерял руку (ФОТО)

В селе Логинова Белоярского района опрокинулась фура Renault Magnum, груженная консервами с кормом для животных и тушенкой.

Как сообщает ГИБДД, авария произошла в 02:15. Водитель не справился с управлением, съехал в дороги и врезался в две бетонные опоры ЛЭП, после чего грузовик с прицепом опрокинулся. За рулем был 50-летний мужчина, ему оторвало руку. С места аварии его доставили в больницу № 39 Екатеринбурга.

Как выяснили дорожные полицейские, водительский стаж пострадавшего составляет 26 лет. Ранее он трижды привлекался к административной ответственности. Накануне водитель загрузился товаром в Кургане (в прицепе было 16,5 тонны груза) и поехал в Екатеринбург. Дальнобойщик ехал с блокированным, неисправным тахографом. За это нарушение предусмотрена ответственность по ст. 11.23 КоАП РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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