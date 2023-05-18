В Екатеринбурге зацвели тюльпаны (ФОТО)

В Екатеринбурге начался сезон тюльпанов. Распустившими майскими цветами можно полюбоваться на площади Труда, в Историческом сквере, в дендропарке и на Октябрьской площади.

Одновременно в городе пышно цветут деревья. Горожане с удовольствием фотографируются на фоне яблоневых аллей, утопающих в белых и розовых лепестках. Кое-где еще не отцвела черемуха, а кусты сирени начали выпускать бутоны.

Сезон цветов в Екатеринбурге продлится до сентября. В этом году «Зеленстрой» обустроил более 5,5 гектара цветников. После тюльпанов на клумбах появятся шафран, петуния, тагетес, сальвия, бальзамин, бегония, цинерария и другие цветочные культуры, устойчивые к непростым условиям городской среды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук, Владислав Тринько

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