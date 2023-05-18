Улицу Учителей перекроют на все лето

Рабочие ООО «ЖБИ 2020» закроют движение транспорта по улице Учителей на участке от Июльской до Сулимова с 1 июня по 30 августа 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь будут перекладывать участок тепловой сети.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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