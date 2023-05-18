В районе Кольцово загорелась сухая трава

Сегодня днем в поселке Кольцово загорелась сухая трава.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Бахчиванджи поступил в 15:41. «По предварительной информации, на площади 1 гектар происходит горение сухой растительности. Угрозы распространения пожара на строения нет», – уточнили пожарные.

На месте ЧП работают три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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