Роспотребнадзор назвал недобросовестные юридические фирмы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор обновил перечень юридических фирм, на которые чаще всего жалуются свердловчане. В черном списке оказались 17 компаний из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Лидером по числу претензий потребителей стала компания ООО «Ампаро», расположенная в Екатеринбурге по адресу: ул. Луначарского, 80. В первом квартале 2023 года в адрес этой фирмы поступило 52 жалобы, а за весь прошлый год – 148. Генеральным директором «Ампаро» значится Азат Хуснутдинов. ИП с этим же именем работает в БЦ «Суворов» на Радищева, 6а, – в прошлом году на эту фирму поступило 112 жалоб.

Плохую репутацию также имеют следующие юридические компании:

ООО «ДигестЪ» (Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32);

ООО «Гарант» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8Д, Нижний Тагил, ул. Ленина, 67, оф. 109);

ООО «Максимум» (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134 А, помещение 10-18);

ООО «Служба защиты прав» (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, деловой центр «Консул»);

«Сила права», ИП Михальский (Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 47);

ООО «Юридическое бюро «Юрконсалт» (Екатеринбург, ул.Фролова, 29, оф. 16);

ООО «ЮДЛ» (Нижний Тагил, ул. Садовая, д.3, оф. 101);

ООО «МФЦЮ Спутник» (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, оф. 611);

ООО «Юридическое право» (Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32);

«Единый центр защиты», ИП Шабунин (Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13);

ООО «Ваше право» (Москва, пр-д 1-й Павелецкий, д. 1/42, к.2);

ООО «Гаефф и Компания» (Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 1А, оф. 1);

ИП Бондаренко (Екатеринбург, ул. Большакова, 25);

ООО «Юрист для людей» (Нижний Тагил, ул. Садовая, 3);

«М.Консалтинг», ИП Габдрашитов (Екатеринбург, ул. Ленина, д. 38А, оф. 330).

«Крайне взвешенно подходите к вопросу заключения договора об оказании юридических услуг, в том числе в ситуации, когда сумма вознаграждения, которую требует компания за свои услуги, в десятки и сотни раз превышает ваши денежные требования, поскольку риски отклонения требований всегда имеются», – предупреждает Роспотребнадзор.

Не стоит подписывать договор, если в нем есть неясности и противоречия, в том числе доверяться устным заверениям представителей компании. Перед заключением договора лучше ознакомится с отзывами о компании в интернете. О нарушении потребительских прав со стороны коммерческих юридических фирм можно сообщить в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», МБУ «Центр правозащиты» или адвокатскую палату Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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