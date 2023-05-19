На Московской – Куйбышева сняли асфальт: растут пробки (ФОТО)

Сегодня утром автомобилисты, выезжающие с юго-западной стороны города в центр, встали в глухую пробку. Как оказалось, на Московской – Куйбышева сняли асфальт. Даже после окончания утреннего часа пик, когда во всем городе основные заторы уже схлынули, здесь есть трудности. Стоят Гурзуфская, Куйбышева по направлению к центру, также есть заторы по Куйбышева в обратном направлении, пробки на Московской копятся по обе стороны светофора.

Предупреждений о ремонте на этом участке на информационной карте администрации города нет, «Новый День» задал вопрос пресс-службе.

Екатеринбург, Марина Иванова

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