Поход к врачу, роды у кошки, полив огорода: куда свердловчане отпрашиваются с работы

Исследователи выяснили, по каким причинам свердловчане чаще всего отпрашиваются с работы в течение дня. На первом месте – поход к врачу, на втором – решение коммунальных проблем. Но бывают и более редкие объяснения.

Так, на прием к врачам отпрашивались подчиненные 58% опрошенных руководителей; сообщали о необходимости дождаться дома слесаря или курьера – 53%; половина руководителей отпускала подчиненных в детский сад или в школу к детям; в банк или налоговую службу – 48%; на семейные мероприятия (дни рождения, свадьбы, похороны и т.п.) – 30%.

Из необычных причин, по которым отпрашивались их сотрудники, респонденты отметили: проблемы с домашними животными (роды у кошки, болезнь или смерть питомца, побег животного из дома, необходимость выгула собаки – 12%); похмелье (6%); усталость от работы, нежелание ее посещать (5%); необходимость поездки на дачу для полива сада или сбора урожая (2%). Кроме того, прозвучали единичные и редкие причины отсутствия на работе: преждевременные роды, укус клеща и пластическая операция.

У большинства свердловских руководителей отпрашиваются примерно раз в неделю (28%) и раз в месяц (25%). У 15% об отлучке с рабочего места просят каждый день (чаще всего так происходит в коллективах численностью от 20 человек), у 12% – примерно раз в две недели. Остальные заявили, что не отмечают, как часто это случается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»