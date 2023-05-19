Банк России: годовая инфляция в Свердловской области обновила минимум с июля 2018 года (ИНФОГРАФИКА)

В апреле годовая инфляция в Свердловской области составила 2,3% – это рекордно низкий показатель за пять лет, по данным Банка России. Правда, стоит учитывать, что ровно год назад инфляция в регионе была 17,66%, и именно от тех показателей делался расчет.

«Годовая инфляция составила 2,3% после 3,5% в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Как и в прошлом месяце, это обусловлено статистическим эффектом высокой базы. В расчете годового показателя перестал учитываться значительный ценовой прирост апреля прошлого года», – сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Напомним, весной 2022 года на фоне начала спецоперации и введения множества санкций в отношении России резко возросли цены на многие товары: технику, мебель, продукты и так далее. Годовая инфляция в марте была 16,05%, в апреле уже 17,66%.

«В прошлом году спрос на сухие корма для животных, средства личной гигиены, бытовую химию, парфюмерию и косметику был повышенным: жители Среднего Урала закупались впрок из-за опасений по поводу перебоев в поставках. Это привело к заметному росту цен. В этом году предложение и спрос стабилизировались, за ними снизились и темпы роста цен на корм для домашних питомцев, шампуни, кремы, зубные щетки, а стиральный порошок подешевел по сравнению с прошлым годом», – прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Темп прироста цен на услуги снизился. На годовую динамику повлияла ситуация с медицинскими услугами. В апреле прошлого года из-за ослабления рубля и перебоев в поставках импортных инструментов, материалов и оборудования цены на стоматологические услуги выросли. В этом году ситуация с поставками была стабильной, поэтому рост цен оказался менее выраженным.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране в 2023 году составит 4,5-6,5%, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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