российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 мая 2023, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Первоуральске легковушка с пьяной компанией улетела в водоем

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске сегодня рано утром автомобиль ВАЗ-2114 на высокой скорости снес металлическое ограждение на дороге и съехал в водоем. В салоне машины находились двое местных жителей – 31-летняя женщина и 29-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, оба были пьяны, в аварии они не пострадали.

Пара отказалась проходить медицинское освидетельствование. Никто из них не признался, кто сидел за рулем. Этот факт предстоит установить следователям, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В итоге машину из водоема достал эвакуатор. Для расследования причин аварии назначены различные экспертизы.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,