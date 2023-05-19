В Первоуральске легковушка с пьяной компанией улетела в водоем

В Первоуральске сегодня рано утром автомобиль ВАЗ-2114 на высокой скорости снес металлическое ограждение на дороге и съехал в водоем. В салоне машины находились двое местных жителей – 31-летняя женщина и 29-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, оба были пьяны, в аварии они не пострадали.

Пара отказалась проходить медицинское освидетельствование. Никто из них не признался, кто сидел за рулем. Этот факт предстоит установить следователям, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В итоге машину из водоема достал эвакуатор. Для расследования причин аварии назначены различные экспертизы.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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