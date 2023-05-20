На Среднем Урале потушили еще 13 природных пожаров

В Свердловской области за последние сутки потушили 13 природных пожаров: в Артёмовском городском округе, в Гаринском районе, под Тугулымом и в Байкалово.

Всего по итогам 19 мая в Свердловской области действовал 31 природный пожар на площади 1,1 тысячи гектаров. Из них 10 возгораний на площади 394 гектара локализованы и не распространяются.

Екатеринбург, Марина Иванова

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