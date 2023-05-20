Видимость нулевая: Реж заволокло дымом

В Режевском городском округе ситуация с гарью в воздухе стала еще хуже. В субботу город просто заволокло, видимость нулевая. Местные признаются, что стало еще хуже, чем было до этого, а город дышит гарью уже больше двух недель.

Накануне близ Режа потушили еще один пожар – в районе села Липовское. «Сейчас в Режевском городском округе три действующих пожара: два в районе пос. Крутиха и один на границе Режевского и Артемовского районов. Работает спецтехника, десантники, авиалесоохранна и лесничество. Производится опашка в лесном массиве и около него, проливается кромка, применяется техника встречного пала. Совместными усилиями удаётся на местах возгораний побороть огонь, однако стихия непредсказуема, и возникают новые очаги. Мы продолжаем борьбу с ними», – сообщал накануне ночью глава городского округа Иван Карташов.

Фото предоставлено местными жителями

Реж, Марива Иванова

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