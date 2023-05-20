В Екатеринбурге стартовал Кубок России по тхэквандо

В Екатеринбурге начался Кубок России по тхэквандо, в соревнованиях участвуют 1600 спортсменов, а также представлены 3400 делегатов из 35 регионов России. Это одно из ключевых событий для российского спорта в дисциплине, в этом году турнир проходит при поддержке Академии единоборств РМК.



«Мы всегда выбираем для проведения турниров только те города, где у нас есть серьёзное представительство. Мы смотрим на инфраструктуру, на отношения непосредственно властей к развитию спорта. В Екатеринбурге человек может реализовать себя в спорте, и если кто-то спросит меня можно ли считать этот город столицей единоборств? Я отвечу: «Да, можно», – сказал президент федерации тхэквондо России Лазарс Цилфидис.



Кубок России проходит сразу на шести коврах – именно столько схваток одновременно проходит на арене, иначе спортсмены не успеют выявить сильнейшего за два дня. Финалы пройдут завтра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»