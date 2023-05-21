Очереди и хорошее настроение: в Екатеринбурге прошла «Ночь музеев»

Екатеринбург в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году работали 140 площадок, кроме непосредственно выставок проходили концерты, мастер-классы, перформансы. Повезло с погодой: и тепло, и без смога. Как итог – тысячи гуляющих до глубокой ночи горожан.

Уже около семи часов вечера к Инфоцентру у Водонапорной башни выстроилась огромная очередь, очередей хватало и у музеев, желающих посмотреть экспозиции и поучаствовать в шоу было много. На Плотинке играли музыканты – в ротондах рок, у воды электронику. В Музее Андеграунда обещали презентовать сингл Paganini известного екатеринбургского экспериментального коллектива «Другой Оркестр». И это несколько разочаровало поклонников. «Так выглядит концерт «Другого оркестра». Просто диджей гоняет запись. Такая подстава, блин», – поделилась местная жительница, ожидавшая увидеть выступление любимых музыкантов.

Десятки любопытствующих побывали в ратуше – там организовали экскурсию «Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании». В «Креативном кластере Л52» лепили пельмени, организаторы пытались воссоздать атмосферу семейных вечеров дома-комунны, на которых собирались родственники, друзья и соседи. В Литературном квартале создали Уральский народный букварь: прямо на газонах создатели выложили из больших каменных букв характерные именно для Урала просторечья и жаргонизмы.

Атмосфера «Ночи музеев» – на фото.

Екатеринбург, Марина Иванова

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