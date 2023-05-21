На Серовском тракте массовое ДТП из-за лесных пожаров

На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов массовое ДТП. По данным ГИБДД, столкнулись как минимум девять машин, все они в правом ряду. Причиной стала практически нулевая видимость из-за дыма от лесных пожаров и несоблюдение скоростного режима.

Люди в аварии не пострадали. Движение транспорта идет по левой полосе, экипажи ДПС регулируют движение на месте. «В условиях плохой видимости будьте предельно внимательны и осторожны, Двигайтесь с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами», – добавили в УГИБДД.

Фото скрины с видео УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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